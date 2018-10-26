Сегодня в Югре ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с

26 октября в Югре ожидается сильный ветер до 16 – 21 м/с, предупреждает Гидрометцентр Югры.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.
2.Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.
3.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.
4.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
5.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
6.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.
7.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
8.Будьте внимательней и осторожней на дороге.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30