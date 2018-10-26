Дотационным районам Югры выделят 430 миллионов из резервного фонда

Правительство Югры приняло решение направить более 430 миллионов рублей из резервного фонда на решение финансовых проблем пяти муниципалитетам. Распоряжение утвердили члены высшего органа исполнительной власти на очередном заседании, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Советский район получит средства на обеспечение бесперебойной эксплуатации жилищно-коммунальных объектов; Кондинский - на приобретение нефтяного топлива; Октябрьский - на погашение задолженности по предоставлению субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров водным транспортом; Белоярский - на погашение задолженности по арендным платежам за отдельные объекты «Газпром трансгаз Югорск».

Березовский район потратит деньги из резервного фонда на погашение задолженности по предоставлению субсидии юридическим лицам, осуществляющим гражданские авиаперевозки, а также на ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в поселке Березово. Стоит отметить, что в райцентре металлическая полоса, которая требует ежегодного ремонта.