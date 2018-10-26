​В Югре будут судить водителя, по вине которого погиб пешеход на месторождении

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек.

Трагедия произошла в июне в июне 2018 года на территории Красноленинского месторождения возле столовой базы ООО «Газпромнефть-Хантос». Водитель грузового фургона, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.