Стало известно, чем сегодня займется Владимир Путин в Ханты-Мансийске и с кем приедет

Официальный портал главы государства kremlin.ru опубликовал график рабочей поездки президента Владимира Путина в Ханты-Мансийск.

Напомним, что визит состоится сегодня, 26 октября.

"Глава государства проведёт выездное заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором планируется обсудить актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России", - говорится в официальном релизе.

В столицу Югры вместе с президентом приедут руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Они выступят с докладами на пленарном заседании.

В окружной столице Путин посетит Музей природы и человека, где ознакомится с деятельностью этого научно-культурного учреждения и осмотрит представленные в нём историко-этнографические экспозиции.

Справка: Совет при Президенте по межнациональным отношениям образован в соответствии с Указом Президента России от 05.06.2012 № 776. Всего состоялось 10 заседаний Совета, включая 4 выездных (в Саранске в 2012 году, в Уфе в 2013 году, в Астрахани в 2016 году и в Йошкар-Оле в 2017 году).