​Тюменская область заключила Соглашение о сотрудничестве с Российским книжным союзом

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Российским книжным союзом и правительством Тюменской области.

В ходе встречи они пришли к единому мнению, что никакая электронная книга и никакие гаджеты не заменят традиционную книгу.

Среди проектов и планов: открытие новых книжных магазинов и мобильных библиотек, обновление фондов библиотек, проведение книжных фестивалей с участием известных писателей и социальная реклама чтения.

В итоге было принято решение разработать программу по развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения в Тюменской области. Отметим, что у Российского книжного союза уже есть опыт успешной реализации подобных мероприятий в других регионах, который будет активно применяться и в Тюменской области.

После подписание Соглашения представители правительства Тюменской области и Комитета по региональному развитию Российского книжного союза провели рабочую встречу, посвященную реализации плана мероприятий по популяризации чтения в Тюменской области.