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​Срок доставки посылок из Тюмени в Югру сократят до двух дней

Почта России открыла новый автомобильный маршрут доставки между Югрой и Тюменью.

«Открытие нового маршрута позволит жителям Югры получать почтовые отправления из Тюмени в максимально сжатые сроки. В настоящее время автосообщение идет по четным числам, а с декабря почтовый обмен будет осуществляться ежедневно», - сообщила руководитель группы управления транспортом, организации и контроля перевозок Ирина Коровкина.

Новый автомаршрут «Сургут-Нижневартовск-Тюмень» позволит сократить сроки доставки почтовой корреспонденции из Югры в соседний регион до двух суток. Ранее он осуществлялся по железной дороге и занимал пять дней.

В пресс-службе компании добавили, что использование автотранспорта для доставки почты осуществляется в рамках реализации федерального закона о сокращении сроков доставки почтовых отправлений наземным транспортом.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 172, комментариев: 1


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