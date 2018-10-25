​Путин сообщил, что в 2018 году в России предотвращено 15 терактов

За девять месяцев этого года в России 26 преступлений террористической направленности, из них 15 - терактов. Об этом на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных упреждающих действий», - цитирует главу государства «Интерфакс».