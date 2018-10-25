​В России ожидается рост цен на топливо - на 2-3 рубля за литр

К концу 2018 года топливо на российских заправках вырастет в цене на 2-3 рубля за литр. Об этом предупредил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, пишет РБК.

Таким образом, рост цен составит 6,5-7 процентов. По словам Баженова, один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать. За первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37 процента, до 50,762 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,71 процента, до 55,7 тысячи рублей за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31 процента, до 55,9 тысячи рублей за тонну.

Ранее Центробанк предсказывал, что до конца года бензин и дизтопливо не будут дорожать. Источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, заявил, что власти не собираются отпускать цены на бензин.