​Сургутский районный суд вновь перенес заседание по делу об убийстве медведей несколькими охотниками-ханты

В Сургутском районном суде сегодня в очередной раз было перенесено заседание по рассмотрению дела по обвинению четырех охотников-ханты в убийстве медведей-шатунов.

История произошла весной прошлого года на родовых угодьях в районе Нижнесортымского.

Отметим, что это четвертое по счету заседание за год. Три раза из четырех слушания переносили. В этот раз поводом стала неявка на заседание одного из подсудимых из-за болезни.

Новое заседание назначено на 6 ноября.

Мнение читателя нашего порталаАтанаса Атанасова по поводу заведения дела на охотников-ханты можно прочитать тут.