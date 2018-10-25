​В Югре ожидается потепление до плюс 13 и усиление ветра

В пятницу, 26 октября, в Югре ожидается ветреная погода. «Ночью в западных районах порывы ветра до 11 - 16 метров в секунду, днем в юго-западных и центральных районах до 16-21 метров в секунду», - сообщается на сайте Ханты-Мансийского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в южных районах составит +8,+13 ºС, в северо-западных и крайних восточных районах +2,+7ºС.