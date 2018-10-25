​Уголовное дело ОПГ, грабившей «Роснефть», передано в суд

Четверо жителей Пыть-Яха предстанут перед судом за то, что сколотили банду для хищения нефти.

Для совершения преступлений члены ОПГ привлекали жителей Пыть-Яха и Сургутского района. ОПГ орудовала с мая по октябрь 2017 года.

«В ноябре 2017 года организованная преступная группа изготовила несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий ПАО «НК Роснефть», из которого злоумышленники пытались совершить хищение нефти. Однако свой преступный умысел они довести до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции в момент совершения преступления», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемые дожидаются суда под стражей.