​В Югре вынесли приговор беглому преступнику, который убил и сжег двух охотников

45-летний житель Советского района отправится на 20 лет в колонию строгого режима. Мужчина признан виновным в семи тяжких преступлениях.

Сыщики установили, что осужденный за незаконный сбыт наркотиков скрывался от правосудия в лесах Кондинского района. Он снял избу в Леушинском лесничестве, примерно в 72 километрах от поселка Мортка.

29 ноября 2017 года между подсудимым и хозяином избы во время застолья произошла ссора. Потерпевший направил в сторону подсудимого ружье.

«Во время драки подсудимому удалось выхватить ружье и он выстрелил в потерпевшего. После этого он совершил убийство второго охотника, а чтобы скрыть следы преступления поджег избушку. Выбраться из леса подсудимый попытался на самодельном вездеходе потерпевших, но допустил съезд техники в канаву. На попутном транспорте он добрался до Советского района, где скрывался порядка двух месяцев, а после был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обгоревшие трупы хозяина избы и второго охотника были обнаружены в декабре 2017 года. Допрошенные родственники погибших рассказали следователям, что в избушке с разрешения владельца полтора года проживал мужчина, как выяснилось, находившийся в розыске. О своих проблемах с законом он не рассказывал, вел хозяйство, охотился, часть добычи отдавал хозяину избушки.

Во время следствия также установлено, что, находясь в бегах, подсудимый занимался незаконной охотой на соболей, а в 2014 году совершил покушение на убийство жителя Кондинского района, в которого выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья.