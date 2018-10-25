Российский Forbes опубликовал список богатейших женщин страны

В ежегодный список богатейших женщин России Forbes вошло 25 участниц, общее состояние которых составило более девяти миллиардов долларов. В первой строчке рейтинга находится Елена Батурина, жена экс-главы Москвы Юрия Лужкова. Отмечается, что она занимает лидирующую позицию уже шестой год подряд. С начала года бюджет Батуриной, по данным издания, увеличился на 200 миллионов долларов, и на сегодняшний день составляет около 1,2 миллиарда долларов.

На втором месте, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой журнал оценил в 600 миллионов долларов. Далее по списку Елена Рыболовлева, которая обогатилась до 600 миллионов долларов после развода с Дмитрием Рыболовлевым, предпринимателем, контролирующим акционером Банка Кипра и основным владельцем футбольного клуба «Монако».

В этом году в рейтинге несколько дебютанток. В их числе жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска, акционер холдинга En+, которая расположилась на 22 строке списка. По подсчетам Forbes, ее бюджет составляет 200 миллионов долларов. Также новичками стали Лилия Ротенберг ($500 млн), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, Лидия Михайлова ($180 млн), супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, и Ирина Герасименко ($180 млн), жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья.