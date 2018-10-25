​Мэрии Нефтеюганска придется заплатить 1,8 млрд рублей за мусорную свалку

Арбитражный суд Югры удовлетворил иск регионального Росприроднадзора к мэрии Нефтеюганска о взыскании 1,8 миллиардов рублей за ущерб, причиненный окружающей среде, сообщается в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, чиновникам придется заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, что мусорная свалка была найдена в водоохранной зоне около трассы Нефтеюганск – Сургут.
Оплата имущественных налогов за прошлый год. Ио начальника отдела камеральных проверок ИФНС в Сургуте Лилия Эмирова // ONLINE 26 октября в 11.00