​БК «Университет-Югра» проведет домашний матч с «Восток-65» в 1/8 финала Кубка России

Сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» примет на своей площадке клуб «Восток-65». Игра состоится в рамках 1/8 финала Кубка России.
Мероприятие пройдет в СК «Энергетик» 27 октября. Начало в 17:00. Вход свободный.
Также в 1/8 финала встретятся: «Новосибирск» (Новосибирск) – ЦСКА-2 (Москва); «Урал» (Екатеринбург) – «Тамбов» (Тамбовская область); «Самара» (Самара) – МБА (Москва); «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Спартак» (Санкт-Петербург); ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) – «Буревестник» (Ярославль).
В 1/4 финала к шести победителям выше указанных пар присоединятся две команды Единой лиги ВТБ – «Парма» и «Нижний Новгород».
Оплата имущественных налогов за прошлый год. Ио начальника отдела камеральных проверок ИФНС в Сургуте Лилия Эмирова // ONLINE 26 октября в 11.00