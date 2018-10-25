В Сургуте появится новый парк культуры и отдыха

В районе речного вокзала Сургута появится новый парк культуры и отдыха. Его проектирование и строительство будет завершено через 4,5 года. Дума города одобрила заключение концессии на создание парка на внеочередном заседании думы Сургута, которое состоялось в четверг 25 октября. Инвестором является компания «Строительный консалтинг», связанная с «Сургутсгазстроем». Концессионер получит земельный участок под строительство парка в аренду на 25 лет, рассказала siapress.ru заместитель главы города Анна Шерстнева:

«На проектирование должно уйти полтора года и три года займет непосредственно строительство. По планам концессионера, в парке будет спортивная зона, место для прогулок, детская площадка, аттракционы. Кроме того, инвестор возьмет на себя содержание и обслуживание двух памятников, которые находятся на этой территории: «Мужеству рыбаков Сургута» и «Жертвам политических репрессий». В течение 25 лет концессионер будет платить арендную плату по обычной для города методике, после чего парк должен быть передан обратно в муниципальную собственность в хорошем состоянии для его дальнейшего функционирования».

По словам представителей администрации, проект не предполагает затрат со стороны бюджета города.