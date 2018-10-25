​У Россиян может появится возможность отзывать депутатов и мэров

У жителей России может появиться возможность отзывать депутатов и мэров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект нового избирательного кодекса, который разрабатывают специалисты МГУ.

Кодекс будет поделен на две части – общую и особенную. В первой будут определены все понятия, термины и принципы проведения выборов. Во второй будут содержаться главы о порядке проведения выборов в органы власти разного уровня. Именно в ней появится раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров.

Планируется, что проект будет вынесен на обсуждение до лета 2019 года.

Напомним, что текущее законодательство предусматривает только отзыв губернатора.