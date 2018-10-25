​СК возбудил уголовное дело по факту публичного избиения школьницы в Югре. Подростков могут отчислить

Следственный комитет России по Югре возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, как потерпевшая, так и девушка, которая наносила удары, являются несовершеннолетними.

«В настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены следователем СКР. Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру. В ходе следствия также будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей с целью уточнения квалификации преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Подростки, снимавшие все на мобильные телефон, теперь могут быть отчислены. Такие данные приводит агентство ura.ru со ссылкой на источник в югорском правительстве.

Напомним, что накануне в сети появилась видеозапись жесткого избиения.