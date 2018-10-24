Двадцать компаний-резидентов разместились в индустриальных парках Тюменской области, два из них уже начали производство продукции, еще три запустятся до конца текущего года. Предварительные итоги подвело агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

"В «Боровском» ведут работы 11 резидентов, из них две компании – «Ландис» и «Ягоды Плюс» – приступили к производству продукции. Еще три предприятия – «СибБурМаш», «Прованс Групп», «ОКейч» будут запущены в 4-ом квартале 2018 года. Строительные работы ведут компании «Рост Гриб», «Тюмень Прибор», «Сибирь –ТрансЭН», а резиденты «Энерготехсервис» и «Магия вкуса» завершают проектные работы и выйдут на строительные площадки до начала 2019 года", - сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время и последнее - 12 место - в индустриальном парке "Бороской" перестанет быть вакантным. Экспертный совет рассмотрит заявку от потенциального инвестора уже в ближайшее время.

Проекты резидентов первой очереди парка «Богандинский» - «Альфа Кинетика», «Супримэкс», «КоттонВэйМедикл», «ТСК» – пока находятся на стадии проектирования. До конца 2019 года здесь могут появиться еще четыре инвестора: ведут переговоры с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области и рассматривают возможность локализации в парке «Богандинский» более сотни компаний.

Здесь же завершается строительство первой очереди объекта «Промышленный бизнес инкубатор».

"Два цеха по 1000 кв. метров каждый будут готовы разместить четыре предприятия и «Центр технологического доступа». На базе центра будут готовить персонал для промышленных производств, в том числе по новым уникальным специальностям", - уточнили в Агентстве.

«Стабильный интерес инвесторов и высокие темпы реализации проектов свидетельствуют в пользу того, что в ближайшем будущем индустриальные парки по-прежнему останутся флагманом региональной инвестиционной политики. Наполнение резидентами и запуск проектов в парке «Богандинский» и агроиндустриальном парке «Ишимский» – непростая, но, уверен, решаемая задача на ближайшие два года», – считает глава региона Александр Моор. По его словам, индустриальные парки доказали свою эффективность, как один из основных компонентов региональной инвестиционной экосистемы