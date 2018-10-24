​Тюменская область лидирует по урожайности овощей в России

Тюменская область c большим отрывом лидирует по России в урожайности овощей открытого грунта. По последним данным соответствующий показатель в регионе составляет 429 процентов с гектара, что на 11 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ближайший регион к Тюменской области по показателю урожайности овощей – Волгоградская область. Местные аграрии собирают там чуть больше 402 процентов с гектара. Третью строчку среди лидеров занимает Республика Ингушетия с показателем урожайности овощей открытого грунта в 363 центнера с гектара.

На сегодняшний день уборка урожая в Тюменской области завершена на 100 процентов. Валовой сбор составил чуть меньше 55 тысяч тонн. При этом почти 12 тысяч тонн овощей свежего урожая аграрии уже реализовали. Остальное заложено на зимнее хранение.

Из общей массы можно выделить показатель урожайности у морковки, который серьезно вырос – в текущем году это 408 центнеров с гектара (2017 год — 394 центнеров с гектара, 2016 год — 277). Валовой сбор составил больше 20 тысяч тонн.

Кроме того, значительно возросла урожайность лука. В 2018 году с гектара тюменские аграрии собирали этого овоща сразу 310 центнеров с гектара (в 2017 году — 158, в 2016 — 186).

Также тюменцы собрали почти 22,5 тысячи тонн капусты, более 9 тысяч тонн свеклы.