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​Официальный партнерSNGB-NightДИ «Нефтяник» приглашает на розыгрыш

Официальный партнерSNGB-NightДИ «Нефтяник» приглашает на розыгрыш

Хотите попасть на концерт Хора Турецкого и вдохновиться спектаклем Государственного академического театра имени Е. Вахтангова «Евгений Онегин»? Тогда приходите на SNGB-Night 26 октября в РК «Вавилон», и ваши желания исполнятся! Эта ночь обещает всем настоящий драйв! Приходите, зажигайте и выигрывайте!

Хор Турецкого – музыкальный феномен 21 века. Настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения! Коллектив не имеет репертуарных границ – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем!

Любителей театрального искусства мы приглашаем 27 и 28 октября на легендарный спектакль «Евгений Онегин» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В главных ролях: Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Артур Иванов. Усилиями режиссера Римаса Туминаса эта «энциклопедия русской жизни» получила захватывающее, яркое воплощение.

Открывайте новый творческий сезон во дворце искусств «Нефтяник», приобретая билеты на премьеры через сайт https://dineftyanik.ru/ в режиме онлайн!

Добро пожаловать в ДИ «Нефтяник»!


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25 октября 2018 в 20:16, просмотров: 863, комментариев: 0


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