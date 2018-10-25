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​SNGB-Night: выгодные условия на покупку квартиры «Группы ЛСР» для жителей Сургута!

SNGB-Night: выгодные условия на покупку квартиры «Группы ЛСР» для жителей Сургута!

Хотите переехать в Санкт-Петербург? Думаете о покупке новой квартиры от надежного застройщика? Приходите 26 октября на «SNGB–Night», где у вас будет отличная возможность приобрести квартиру «Группы ЛСР» на специальных условиях! Только в этот день: ипотека от Сургутнефтегазбанка на квартиры со скидкой -1%! Заявку на ипотеку можно подать и в офисах продаж в Санкт-Петербурге.

Для вас на «SNGB–Night» будут работать выставочные стенды «Группы ЛСР», где консультанты расскажут о проектах компании и ответят на все интересующие вопросы.

Ждем вас 26 октября в РК «Вавилон»! Начало мероприятия – 17:00.

SNGB-Night проводится уже в третий раз, при этом «Группа ЛСР» выступает партнером мероприятия второй раз. В 2017 году число посетителей мероприятия превысило 2 500 человек, более 200 семей за одну ночь улучшили жилищные условия, воспользовавшись эксклюзивными услугами и скидками.


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25 октября 2018 в 13:15, просмотров: 745, комментариев: 0


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