SNGB-Night: эксклюзивный партнёр из Тюмени – застройщик ООО «Инко и К»

Предложение вечера от эксклюзивного партнера SNGB-Night – ООО «Инко и К»: презентация квартала «Орион» - жилого комплекса комфорт-класса в кирпичном исполнении в городе Тюмени. Плюс особые условия по бронированию и ипотеке.

При посещении SNGB-Night вы сможете получить полную консультацию по готовым и строящимся объектам непосредственно от застройщика ООО «Инко и К», подобрать и забронировать подходящую вам квартиру.

При подаче заявки на ипотеку во время проведения мероприятия клиенты получат эксклюзивную скидку на ставку по ипотеке от АО БАНК «СНГБ».

В эту ночь клиентам:

станут известны преимущества жизни в кирпичных домах от надёжного застройщика;

будут предоставлены оптимальные и выгодные условия приобретения новой квартиры.

Приходите 26 октября в РК «Вавилон» с 17-00 и проведите вечер пятницы с пользой!

Вход на вечеринку SNGB-Night с участием группы «Мираж» (22-00) – по сертификатам, которые выдаются с 3 сентября до 25 октября 2018 года в офисах Сургутнефтегазбанка в ХМАО-Югре при оформлении банковской карты Visa Platinum или страховании карты Visa Platinum.