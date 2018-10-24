SNGB-Night: генеральный партнер мероприятия – страховая компания ООО «Вита-страхование»

Генеральный партнер SNGB-Night – страховая компания ООО «Вита-страхование» - 15 лет предоставляет клиентам качественные продукты страхования жизни: накопительные программы страхования, страхование от несчастных случаев.

Участвуйте в конкурсе «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА - 2018»!

С 12.09.2018 по 30.11.2018 при покупке страхового полиса по программе страхования школьников от несчастных случаев «Большая перемена» в офисах ООО «Вита-страхование» можно стать участником конкурса и получить возможность стать обладателем сертификатов на обучение в международном образовательном центре Lingua:

- 2 сертификата на прохождение модульных курсов на выбор победителей;

- 1 сертификат на дистанционное онлайн-обучение для дошкольников (базовый курс).

Для вызова представителя компании необходимо позвонить по единому номеру (3462) 36-00-30.

Конкурс проводится в городе Сургуте.

Узнать больше о компании «Вита-страхование» вы можете уже сейчас. Приходите в офис компании по адресам: г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 18; г. Лянтор, ул. Назаргалеева, 24. Заходите на официальный сайт https://vitains.ru/ .

Компания обеспечивает страховую защиту клиентов на основании следующих лицензий Банка Росси:

СЖ № 3826 от 13.07.2015 на осуществление страхования по виду деятельности добровольное страхование жизни;

СЛ № 3826 от 13.07.2015 на осуществление страхования по виду деятельности добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.