​Самые «дорогие» вакансии Югры – в Сургуте

Самыми «дорогими» предложениями октября 2018 года стали вакансии менеджера по продаже автомобилей и регионального торгового представителя – в обоих случаях успешному кандидату компании готовы платить до 250 тысяч рублей. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter.

«Чаще всего вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше в этом месяце встречаются в отраслях «Продажи», «Строительство, недвижимость», «Авто» и «Банки», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – Особняком стоят вахтовые вакансии, на которые в Югре сейчас приходится почти 14 процентов рынка – там средняя предлагаемая зарплата составляет 65 тысяч рублей, а опытным и редким специалистам работодатели часто готовы платить и значительно больше».