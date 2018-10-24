​В Мегионе экс-директора МУПа подозревают в растрате

Полицейские Мегиона возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Его подозревают в растрате.

«Полицейские установили, что 52-летний мужчина, являясь директором муниципального предприятия, используя свое служебное положение, в нарушении коллективного договора, заведомо зная, что предприятие находится в убытке, на протяжении двух лет производил выплаты материальной помощи работникам организации», - рассказали в пресс-службе окружной полиции об обстоятельствах дела.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.