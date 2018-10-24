​Санврачи нашли массу нарушений при организации питания в детских учреждениях Югры

Сотрудники окружного управления Роспотребнадзора сообщили о массовых нарушениях при организации питания детей в организованных коллективах и лагерях. Они были обнаружены во время проверок ведомства в 2017-2018 учебном году.

Так, по результатам проверок межшкольных комбинатов и образовательных учреждений, осуществляющих питание детей самостоятельно, возбуждено 179 дел об административных правонарушениях. Внесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 1 796 000 рублей. Для устранения выявленных нарушений и обеспечения детей полноценным и сбалансированным питанием, руководителям образовательных организаций, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований даны предписания, исполнение которых находится на особом контроле окружного управления.

В частности, проведенные исследования показали, что 1,5 процента готовых блюд в школах не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, 0,8 процента - по микробиологическим показателям. Также в 0,3 процента случаев допускалось отклонение фактического рациона от примерного меню по доле молока, творога, свежих фруктов.

По нарушениям в летних оздоровительных учреждениях (ЛОУ) автономного округа возбуждено 100 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 579 000 рублей.

«В ходе летней оздоровительной кампании проверено 27 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в ЛОУ, на 17 из которых выявлено 36 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 267 000 рублей. Руководителям организаций, допустивших нарушения, даны предписания об устранении выявленных нарушений, которые своевременно исполняются, что гарантирует детям Югры безопасный летний отдых в оздоровительных учреждениях», - добавили в пресс-службе окружного ведомства.