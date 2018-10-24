Путин приедет в Югру для обсуждения межнациональных отношений

В конце недели в Югре ожидают приезд президента Владимира Путина, который проведет в Ханты-Мансийске выездную сессию Совета по межнациональным отношениям. Эту информацию siapress.ru подтвердили источники в правительстве округа.

Визит главы государства в регион состоится после форума «Югра Многонациональная», который завершил свою работу в Ханты-Мансийске на прошедших выходных. Является ли это простым совпадением или так было запланировано изначально неизвестно, но выбор округа в качестве площадки для Совета по межнациональным отношениям неслучаен. Правительство региона прикладывает большие усилия для сохранения в Югре межэтнического мира, так что проведение статусного события с участием президента можно считать оценкой работы властей округа.

Выбор Югры обусловлен и ее уникальным статусом, как одного из самых полиэтничных регионов России. Это подразумевает определенные сложности в работе, что, в свою очередь, требует создания новых методов и практик в сфере межнациональных отношений. По этому критерию Югру можно считать «лабораторией», чей опыт может быть перенесен в другие регионы.

Пока неизвестно, будут ли высказаны на Совете какие-либо конкретные предложения по внедрению югорских межнациональных практик и институтов в других субъектах страны, но ожидается, что на встрече выступит губернатор округа Наталья Комарова. Подобное случается редко – в стандартном регламенте Совета нет места для речи главы региона, однако в данном случае, похоже, было сделано исключение. С тем, что в своем выступлении Наталья Комарова может поделиться с коллегами опытом Югры в межнациональном сотрудничестве согласен и политолог Илья Верховский:

«Президент традиционно каждый раз проводит Совет по межнациональным отношениям в новом регионе. То, что в этот раз была выбрана Югра неудивительно – наш округ является одним из наиболее стабильных субъектов с точки зрения этноконфессионального согласия в России. В своем выступлении губернатор может поделиться опытом региона и лучшими практиками, которые сформировались в округе».