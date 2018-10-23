​На «России-1» взяли «интервью» у погибшей в Керчи студентки и заявили, что их обманули

В очередном выпуске Fake News на «Дожде» Маша Борзунова обратила внимание на то, что во время спецвыпуска программы «60 минут», которая вышла на «России-1» в день керченской трагедии, ведущая Ольга Скабеева «взяла интервью» у погибшей студентки Алины Керовой.

Девушка, которая была представлена очевидцем произошедшего, рассказала о событиях в колледже. Во время эфира ее несколько раз называли по имени.

Позже имя Алины Керовой было найдено в списке погибших. Ее одногруппница Виктория Жукова сказала «Дождю», что на записи «60 минут» не голос Алины. Ольга Скабеева, к которой обратились за комментарием, посоветовала позвонить редактору и в пресс-службу телеканала.

Вечером во вторник в Instagram программы «60 минут» было опубликовано объяснение «интервью» с погибшей»

«Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны».

Массовое убийство в колледже в Керчи произошло 17 октября. Погибли 20 человек и совершивший нападение Влад Росляков.