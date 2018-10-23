«Король Лир» сургутского театра «Петрушка» получил звание лучшего на всероссийском фестивале

Накануне в Челябинске завершился шестой Фестиваль кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок». «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» сургутского театра «Петрушка» получил диплом за «Лучший спектакль». Коллектив соперничал с театрами из пяти городов: Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Вологды и Ханты-Мансийска. Победителей определяли зрители и участники события путем голосования.

«Фестиваль в том числе создан для того, чтобы разрушить стереотип советских времен о том, что театр кукол создан только для детей», — отмечает пресс-служба «Петрушки».

Кстати, в Сургуте зрители смогут увидеть «Короля Лира» 13 ноября в 19:00 на сцене Сургутской филармонии.

Фото пресс-службы театра «Петрушка».