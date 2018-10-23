​Житель Когалыма через прокуратуру добился переселения из аварийного жилья

Пенсионер из Когалыма обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли получить новое жилье, взамен аварийного.

Мужчина проживает в многоквартирном жилом доме, который еще в июле 2014 года признали аварийным и подлежащим сносу. Но администрация города определила срок отселения дома на 2021 год.

Прокуратура подала в суд на чиновников, так как «фактически заявитель был вынужден проживать в аварийном доме еще семь лет, подвергая опасности свою жизнь и здоровье».

Пенсионеру предоставили новое жилье.