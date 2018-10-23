​Фильм, снятый в Тюмени, получил награду на международном фестивале «SCHLINGEL» в Германии

Российский фильм «Бегство рогатых викингов» режиссера Ильи Белостоцкого, снятый в Тюмени, получил приз зрительской аудитории на 23 международном кинофестивали «SCHLINGEL».

По мнению режиссера, выбор зрителей – самая лучшая из всех возможных наград.

За последние восемь лет проведения фестиваля — это первая награда, которую получает полнометражное российское детское кино.

Картина, снятая по повести известного детского автора Владислава Крапивина, была тепло встречена немецкими детишками и их родителями. По словам режиссёра фильма, вполне понятные опасения перед показом на нерусскоязычную аудиторию оказались напрасны: в зале царили смех и хорошее настроение, а после сеансов ребятишки засыпали режиссера вопросами.

В этом году на фестивали за 18 призов поборолись 124 фильма, снятые кинематографистами из 51 страны. 10 профессиональных, молодёжных и детских жюри, а также все юные зрители, пришедшие в 11 кинозалов, выбирали победителей.

Справка:

Шлингель, что в переводе с немецкого означает сорванец, озорник, является одним из самых престижных кинофорумов в мире, посвященных детской и молодежной тематике.