В "Индустриальном парке - Югра" откроется филиал ФГУ "ФНЦ НИИСИ РАН"

Вчера ООО «УК «Индустриальный парк-Югра» и федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук» подписали договор о создании филиала на территории парка.

Организация Сургутского филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН происходит при поддержке Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Важно отметить, что появление в Сургуте учреждения такого уровня ценно не только для ООО «УК «Индустриальный парк –Югра», но и для Ханты-Мансийского автономного округа в целом.

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН представлял Владимир Борисович Бетелин, советский и российский специалист в области информационных технологий, академик РАН; член Президиума РАН, директор, а с 2016 года научный руководитель Научно-исследовательского института системных исследований РАН, вице-президент РНЦ "Курчатовский институт", доктор физико-математических наук, профессор МГУ. Это ученый высшей категории, с именем которого связано внедрение отечественного программного обеспечения для моделирования на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как авиастроение, атомная энергетика, автомобилестроение, космическая отрасль и другие.

Стороны обсудили планы взаимодействия с Администрацией города Сургута по реализации программы «Инженеры 21 века», включённой в стратегию социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030. Основываясь на пятилетнем опыте по реализации элементов данной программы, было принято решение подготовить в месячный срок трёхлетнюю программу дальнейшей работы.