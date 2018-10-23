В медицинских учреждениях Сургутского района увеличится скорость работы интернета

В лечебно-профилактических учреждениях Сургутского района интернет будет работать быстрее. Речь идет о Барсово, Белом Яре, Нижнесортымском, Солнечном, Ульт-Ягуне, Ляминой, Русскинской, Угуте, Сытомино и Локосово.

До конца года скорость интернета там будет составлять не менее 10 Мбит/с. Этой работой занимается компания «Ростелеком» в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи сельских больниц и поликлиник.

«Мы подключаем лечебные учреждения к волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных составит не менее 10 Мбит/с. Непосредственно в самих больницах будет установлено современное телеком-оборудование, а индивидуальная схема включения гарантирует учреждениям заявленную скорость» – комментирует Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком.

Высокоскоростной интернет позволит персоналу использовать системы электронного документооборота, а также возможности телемедицины, что, в конечном итоге, повысит качество оказания медицинских услуг.

«В системе здравоохранения Сургутского района идет поступательная модернизация. Благодаря повышению скорости работы интернета наши медицинские учреждения смогут перейти на электронные амбулаторные карты и постепенно уйти от бумажного документооборота. Подключения ко всемирной сети требует и современное диагностическое оборудование. Так что благодаря реализации федерального проекта даже фельдшерско-акушерские пункты должны будут отвечать всем современным стандартам» - считает заместитель главы администрации Сургутского района Татьяна Османкина.

Поручение о подключении в течение 2017-2018 гг. всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Для исполнения его поручения до конца 2018 года предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет около шести тысяч медицинских организаций по всей стране.