​Россиян на следующей неделе ждут длинные выходные

Следующий уикенд россиян продлится три дня. В связи с празднованием Дня народного единства выходным будет понедельник, 5 ноября.

«4 ноября — нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году он совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд — с 3 по 5 ноября включительно», - цитирует «Интерфакс» заместителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.