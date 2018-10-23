​В Югре созданы консультационные пункты для предпенсионеров

В трех крупнейших муниципалитетах Югры заработали консультационные пункты для приема граждан предпенсионного возраста.

В Ханты-Мансийске пункт прием будет вестись на улице Чехова, 62а (в кабинете руководителя), в Сургуте - на улице Энергетиков, 4 (в кабинете начальника отдела), в Нижневартовске - на улице Чапаева, 83 (в кабинете начальника отдела).

«Прием осуществляется в часы приема (вторник и четверг) с 14.00 до 17.00, при этом в случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, также инспектора государственной инспекции труда обязаны оказывать консультации и в другие рабочие дни», - поясняется на сайте трудовой инспекции.

Кроме того, организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста по номеру телефона: 8 (3467) 388 905.