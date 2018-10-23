​В Югре начались масштабные проверки пассажирского транспорта

Сотрудники ГИБДД и органов транспортного надзора проводят рейды по профилактике и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок Югры.

«Особое внимание обращается на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров», - рассказали в отделении пропаганды окружного управления Госавтоинспекции.



Фото: vk.com/gbdd86

Также идут сплошные проверки участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении автобусов вечером и ночью. В них участвуют медики.

С руководителями субъектов транспортной деятельности проводятся рабочие встречи для разъяснения законодательства в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, ответственности за его нарушение.

Мероприятия начали в Когалыме, Урае, Белоярском и Кондинском районах. Проверено более 30 автобусов, к административной ответственности привлечено пятеро водителей. В остальных муниципалитетах проверки пройдут по утвержденному графику.