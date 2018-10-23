Большинство россиян не верит, что сможет прожить на государственную пенсию

Только 16 процентов россиян планируют жить на государственную пенсию. Остальные задумываются над другими источниками дохода. К таким выводам пришли аналитики рекрутингового агентства SuperJob, пишет «Российская газета».

Так, 29 процентов опрошенных готовы работать и подрабатывать и по достижении пенсионного возраста. 19 процентов жить на личные сбережения, три процента - на помощь детей. Также семь процентов назвали другие источники дохода: сдача в аренду недвижимости, продажа продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы и прочее. Затруднились с ответом 23 процента опрошенных.

В среднем участники опроса хотели бы получать на пенсии по 37,3 тысячи рублей в месяц. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины: 38,9 против 35,8 тысячи рублей соответственно.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.