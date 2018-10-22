​Владимир Путин подписал указ о применении санкций против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в отношении Украины. Документ 22 октября опубликован на сайте Кремля.

Санкции вводятся «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Глава государства поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, а также непосредственно определить «специальные экономические меры».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Украины Петр Порошенко ввел антироссийские санкции сразу после присоединения Крыма к России - в апреле 2014 года. Сейчас они действуют в отношении 1748 россиян и 756 компаний, напоминают «Ведомости». В санкционном списке - депутаты, политические партии, бизнесмены. В последний раз список обновлялся в мае 2018 года.

20 октября агентство «УНН» со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука на сообщило о том, что на Украине планируют обсудить новые антироссийские санкции с канцлером Германии Ангелой Меркель.