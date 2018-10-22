​В Югре заболеваемость ОРВИ среди взрослых превысила эпидпорог

За минувшую неделю в Югре на 8,6 процента увеличилась заболеваемость ОРВИ. Сильнее всего показатель вырос среди детсадовцев (+26,8%) и детей в возрасте от 0 до 2 лет (+8,7%). Среди школьников от 7 до 14 лет заболеваемость снизилась на 1,2 процента. Ни в одной из этих групп не превышен недельный эпидпорог.

Другая картина среди взрослого населения (от 15 лет и старше) - заболеваемость выше недельного эпидпорога на 11,5 процента и предыдущей недели на 7,9 процента.

Во время лабораторных исследований установлено, что в округе циркулируют РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие вирусы негриппозной этиологии.

Прививку против гриппа поставили 356 694 югорчан. Это - 47 процентов от плана, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.