​Песков объяснил высказывание Путина про рай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что означает высказывание Владимира Путина про рай.

«Там [в выступлении Путина] речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том - и это главное, и это многие пропустили - что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара. То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем себя вправе наносить первыми удар <...> То есть, мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут - кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное [в словах Путина], здесь очень важное это понять, остальное это все аллегория», - цитирует Пескова ТАСС.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин, говоря о ядерном вооружении и невозможности нанесения Россией превентивного удара, отметил: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Заявление президента вызвало широкий общественный резонанс и вдохновило на творчество Сергей Шнурова.