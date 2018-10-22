​Три года для ИИС – это не предел

Государственные стимулы по привлечению граждан РФ на фондовый рынок, похоже, начали приносить свои плоды. Падение ставок по депозитам ниже двузначной цифры вынудило население искать новые варианты инвестиций.

Одним из альтернативных вариантов банковского депозита заслуженно стал Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Директор филиала «БКС Премьер» в Сургуте Виталий Раужин рассказывает, чем интересен этот инструмент для частного инвестора.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это аналог брокерского счета, но с налоговыми льготами, гарантированными государством. Он предполагает два типа льгот.

Главным условием для получения налоговых льгот является 3-летний срок владения ИИС. При закрытии счета ранее истечения этого срока вычет по типу А придется вернуть, а налог на прибыль по типу Б в 13% необходимо будет заплатить.

Но давайте попробуем разобраться, а стоит ли вообще закрывать ИИС по прошествии 3 лет?

Причины закрыть ИИС сразу после 3-х лет

– Потребность в свободных денежных средствах. Ваши цели достигнуты или появился более интересный вариант для инвестиций.

– Реинвестирование средств в новый ИИС с целью получения вычета по типу А. Этот вариант выбирают те, кто не желает довносить средства, но хочет вновь воспользоваться налоговой льготой по вычету.

– Вы решили сменить тип вычета. При открытии ИИС у вас совершенно не было опыта работы на фондовом рынке и логично было выбрать налоговый вычет по типу А. В течение трех лет ваши доходы оказались выше ожиданий, а опыт инвестирования значительно вырос. Теперь вы готовы инвестировать больше и считаете целесообразным получать вычет по типу Б. К сожалению, выбрав вычет по типу А, вы уже не сможете его изменить. Поэтому после 3 лет надо будет закрыть счет и открыть новый ИИС.

Причины не закрывать счет ИИС после 3-х лет

– У вас достаточно свободных денежных средств и вы готовы реинвестировать «государственный бонус». Не стоит закрывать ИИС, если у вас достаточно свободных денежных средств и вы готовы ежегодно пополнять ваш счет с целью увеличить доходность ваших вложений.

Например, выбрав вычета по типу А и пополняя ежегодно свой счет на 400 тыс. руб., вы будете получать налоговый вычет в размере 52 тыс. руб. Тут есть еще один бонус. Деньгами, полученными от возврата средств по ИИС, можно пользоваться по своему усмотрению. Например, положив их на свой брокерский счет, и получив дополнительный доход с этих средств.

Итак, возьмем гипотетическую ситуацию: вы в дополнение к ИИС открываете брокерский счет и каждый год пополняете его на 52 тыс. руб. (это вычет на взнос с 400 тыс. руб.).

Кроме того, предположим, вы торгуете с брокерского счета, и ежегодно ваша доходность составляет 10%. Тогда через 20 лет прибыль составит 1 945 433 руб. (после вычета НДФЛ). И это лишь доход с тех денег, которое вернуло вам государство.

Другой вариант подходит более опытным инвесторам. Первоначально лимит по ежегодным взносам на ИИС составлял 400 тыс. руб., а с июня 2017 г. максимальный ежегодный взнос вырос до 1 млн руб. Однако максимальный годовой вычет на взнос остался в размере 52 тыс. руб. В то же время с увеличением максимальной суммы возросла и потенциальная доходность инвестированной суммы. Это делает выгодным выбор налогового вычета на доход – по типу Б.

Давайте предположим, что вы каждый год добавляете по 1 млн руб. на ваш ИИС, а средняя ежегодная доходность ваших операций на рынке составляет 10%. Так как при этом типе вычета налог не удерживается, то эти средства вы также можете реинвестировать в рынок. В итоге за 20 лет ваш доход по ИИС составит 43, 300 млн руб. Если бы при всех равных вы работали через простой брокерский счет, то ваша прибыль уменьшилась на 5,590 млн руб. Это произошло бы за счет того, что с вас бы ежегодно списывали НДФЛ и вы бы не зарабатывали на этих суммах в последующие периоды.

– У вас долгосрочные инвестиционные цели

Например, это могут быть накопления на пенсию, квартиру и др. Фондовый рынок – это необязательно покупка акций. В рамках ИИС вы можете инвестировать в довольно консервативные и низкорисковые инструменты. Например, это могут быть облигации федерального займа (ОФЗ), надежность которых максимально высокая. Кроме того, вы можете купить и облигации надежных корпораций, таких как Роснефть, Газпром и др. Риск их дефолта ничтожно низкий, а доходность часто превышает процент по депозиту. При этом не забывайте о налоговых преференциях по ИИС, которые повысят ваш финансовый результат.

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