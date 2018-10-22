​Нетрезвый югорчанин расстрелял здание бара

Полиция Березовского района задержала 26-летнего жителя райцентра, которого подозревают в хулиганстве.

Молодой человек взял у приятеля травматический пистолет и пошел в бар «Максим» на улице Аэропорт.

«После употребления спиртных напитков, молодому человеку показалось, что его жизни угрожает опасность. Выбежав на улицу, он осуществил несколько выстрелов в сторону строения», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.