​В Югре сильно подешевели дачи

Стоимость дачного участка с жилыми постройками в Югре с апреля 2018 года снизилась на 10,6 процента - до 1 502 589 рублей. Это - одно из самых серьезный снижений среди российских регионов.

Сильнее за полгода цены упали в Иркутской области (–14,1% к апрелю), Республике Коми (–12,4%), Свердловской (–11,2%) и Томской (–10,9%) областях. Результаты исследования федерального портала «Мир квартир» публикует РБК.

Средняя цена предложения на дачные участки с жилыми постройками в России составила 1,3 миллиона рублей, что на 1,5 процента ниже, чем в апреле текущего года (1,4 млн руб.).

Эксперты отмечают, что в основном падение цен наблюдалось в северных районах страны, где короткое лето, и регионах Нечерноземья.