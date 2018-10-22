​Югра вошла в топ-3 российских регионов с наибольшим ростом количества выданных потребительских кредитов

Жителям Югры в третьем квартале 2018 года выдано 72 297 потребительских кредитов. Это - на 27,3 процента больше, чем за такой же период прошлого года (56 791 единиц).

С этими показателями округ оказался на третьем месте среди российских регионов по динамике выдачи потребительских кредитов, следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Серьезный рост продемонстрировали также Республика Калмыкия (+31,0%) и Амурская область (+30,5%). Тюменская область расположилась на четвертом месте (+25,6%).

В целом с июля по сентябрь количество выданных потребительских кредитов в России увеличилось на 1,7 процента.

«В 2018 году рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления» , - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.