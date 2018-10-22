​«Ромир»: в сентябре у россиян прибавилось свободных денег

В сентябре объём «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 21,9 тысячи рублей. Это - на тысячу рублей или 4,8% больше, чем месяцем ранее. Таковы данные исследования холдинга «Ромир».

В августе, по официальным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения снизились впервые с начала года.

«При этом август традиционно несет дополнительную затратную нагрузку, в частности, по подготовке к новому учебному сезону. Соответственно, в результате снижения доходов и увеличения расходов в августе сократилось количество «свободных денег». Сентябрь же дополнительной закупкой не столь обременен. И хотя россияне в первом осеннем месяце увеличили покупательскую активность в секторе товаров повседневного спроса, на привычных товарах, как свидетельствует дефлятор, им удалось сэкономить. Эти факторы, вероятно, и привели к небольшой прибавке в объёмах «свободных денег», - пояснили аналитики.

«Свободные деньги» домохозяйств в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.