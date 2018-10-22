​В Югре ожидается похолодание до минус 12 и метель

На вторник, 23 октября, в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. В округе ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду и метель, сообщили в Ханты-Мансийском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночная температура составит минус 1-6 градусов, но местами столбики термометров опустятся до минус 12. Днем температура воздуха - от нуля до плюс пяти, местами - до минус пяти.

24 и 25 октября в большинстве районов пройдут осадки смешанного характера различной интенсивности, местами - гололедные явления, порывистый ветер.