​Санврачи назвали долю фальсификата на рынке молочной продукции Югры

В третьем квартале 2018 года сотрудники окружного управления Роспотребнадзора проверили более 150 объектов, занятых переработкой и реализацией молока и молочной продукции, и исследовали 333 пробы молока и молочной продукции.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 8,1 процента. 3,6 процента проб не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям, 2,1 процента - физико-химическим показателям.

«По-прежнему, наиболее актуальной проблемой остается нахождение в обороте фальсифицированной пищевой продукции, что является причиной увеличения числа проб молочной продукции, не соответствующей требованиям по физико-химическим показателям, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В ходе надзорных мероприятий исследовано 48 проб молочной продукции на показатели фальсификации, из них 15 проб (31,25%) молочной продукции не соответствовали установленным требованиям. Проведена экспертиза 63 образцов на полноту и достоверность информации о продукте размещенной для потребителя на этикетках - 15 (23,8%) этикеток не соответствовали установленным требованиям».

После проведенных проверок с реализации сняли 11 партий молочной продукции объемом более 180 килограммов по причине истечения срока годности, отсутствия сопроводительных документов, несоответствия продукции установленным требованиям. Возбуждено 18 дел об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых наложено штрафов на сумму 314 тысяч рублей.