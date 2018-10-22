Вклад «В ПЛЮСЕ» под 7,55% годовых от БКС Премьер!

В линейке депозитных предложений инвестиционного банка «БКС Премьер» появился вклад «В ПЛЮСЕ» - депозит с одной из лучших ставок на рынке – 7,55% годовых. Это специальное предложение для новых клиентов банка. Ставка 7,55% действительна при размещении средств от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на 365 дней, проценты выплачиваются в конце срока.

Чтобы узнать больше о том, как грамотно и эффективно вкладывать деньги, приходите к нам в офис на бесплатную консультацию. Финансовые советники БКС Премьер с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят для вас персональный финансовый план.

Офис БКС Премьер в г. Сургуте: ул. Университетская, 3, оф. 13.

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