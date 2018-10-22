​В Югре районная администрация предложила пенсионеру за свой счет подтвердить аварийность дома, который изношен на 78 процентов

Прокуратура через суд обязала администрацию Березовского района провести обследование жилого дома.

В надзорное ведомства обратилась пенсионерка, которая рассказала, что в администрации городского поселения Игрим ей предложили провести экспертизу стоимостью 20 тысяч рублей для признания дома аварийным за свой счет.

«Установлено, что заявительница проживает в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию в 1976 году. Все расположенные в указанном доме жилые помещения являются муниципальной собственностью. Общий процент износа элементов дома составляет 78 процентов. Однако пенсионерке было разъяснено, что для решения данного вопроса необходимо представить в межведомственную комиссию заключение специализированной организации, которая проведет обследование дома, при этом стоимость такого заключения составляет 20 тысяч рублей. Самостоятельных мер по инициированию проведения данной процедуры администрацией городского поселения не предпринято», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать чиновников провести обследование дома и инициировать процедуру признания его аварийным и подлежащим сносу. Суд рассмотрел иск и удовлетворил в полном объеме.

«В настоящее время судебное решение исполнено, администрацией заключен договор со специализированной организацией, проведено обследования жилого дома, пенсионерка признана нуждающейся в жилом помещении и предоставлении благоустроенного жилья», - добавили в ведомстве.